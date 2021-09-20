Исламабад, 21 сентября, 2021, 01:10 — ИА Регнум. Столкновение автомобиля и рикши произошло в провинции Пенджаб на востоке Пакистана, сообщает пресс-служба местной полиции.

ДТП

Сообщается, что водитель автомобиля превысил скорость и врезался в рикшу в районе города Рахим-яр-Хан. В результате ДТП погибли четыре человека. Отмечается, что среди погибших трое — женщины. В настоящее время инцидент расследует полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в пакистанской провинции Пенджаб грузовик столкнулся с пассажирским автофургоном. После столкновения произошел взрыв газового баллона. В результате аварии и взрыва погибли девять человек, еще семеро пострадали.