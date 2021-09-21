Париж, , 01:04 — REGNUM Давать свои прогнозы относительно встречи президента Франции Эммануэля Макрона и главы Белого дома США Джо Байдена отказался глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан. Об этом дипломат заявил в ходе пресс-конференции.

Флаг Франции Pixabay.com

«Я не хочу предвосхищать содержания этих переговоров», — заявил он.

Глава МИД Франции добавил, что намерен провести встречу с главой Госдепа США Энтони Блинкеном. Предполагается, что переговоры состоятся на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о планах президента США Джо Байдена провести переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что Байден заявит о намерениях продолжать тесное сотрудничество с Францией, несмотря на потерю республикой контракта на строительство подводных лодок для Австралии.

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