Москва, 21 сентября, 2021, 00:58 — ИА Регнум. Авиасообщение с Испанией, Словакией, Ираком и Кенией возобновила Россия 21 сентября. Об этом сообщал ранее оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом.

Анна Алябьева ИА REGNUM Самолет

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Кроме того, полностью отменены все ограничения на перелеты, которые действовали между Россией и Белоруссией с сентября 2020 года, когда воздушное сообщение было частично возобновлено.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 сентября РФ увеличила число регулярных авиарейсов в Германию, Финляндию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).