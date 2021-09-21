Киев, , 00:41 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США для участия вв 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что украинский лидер планирует выступить на общих дебатах Генассамблеи ООН. Кроме того, у Зеленского намечены встречи с лидерами других государств и представителями международных организаций, а также с инвесторами и представителями бизнеса.

Генассамблея ООН 14 сентября открыла 76-ю сессию в очном формате. В конце сентября по традиции состоится неделя встреч на высоком уровне, в которой примут участие главы стран и правительств государств-участниц ООН, а также лидеры международных организаций.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прибытии в Нью-Йорк главы Южной Кореи Мун Чжу Ина для участия в сессии ГА ООН.

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