Вашингтон, , 00:36 — REGNUM Уведомление с рекомендациями увеличить квоту приема беженцев в США с 62,5 тысячи до 125 тысяч человек направила в Конгресс страны американская администрация. Об этом 20 сентября сообщили в пресс-службе Госдепартамента.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Эти планы касаются 2022 финансового года, который начнется с 1 октября. Письмо было разослано совместно министерством внутренней безопасности государства и минздрав Соединенных Штатов и Госдепом в соответствующие комитеты законодательного органа.

В документе говорится, что необходимость такого шага вызвана «гуманитарными кризисами в мире» и «беспрецедентной потребностью в гуманитарной помощи».

В Госдепартаменте отметили, что госсекретарь США Энтони Блинкен проведет консультации с Конгрессом по указанному вопросу. В ведомстве добавили, что проблема беженцев связана со сферой внешней политики и целей Вашингтона в области национальной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября сообщает Reuters распространило информацию о том, что Сенат США отверг идею представителей Демократической партии разрешить миллионам мигрантов легально остаться в стране и внести это решение в законопроект на $3,5 трлн.

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