Исламабад, 21 сентября, 2021, 00:35 — ИА Регнум. Не менее девяти человек погибли в ходе перестрелки на северо-западе Пакистана, сообщает Синьхуа со ссылкой на источники в местной полиции.

Пакистан

Сообщается, что стрельба произошла на суде, где собрались различные группы местных племен. На заседании решался вопрос строительства дороги через земли одного из племен.

«Во время слушаний началась оживленная дискуссия между двумя группами, которая переросла в конфликт, участники достали оружие, и началась серьезная перестрелка», — отметили в полиции.

В результате стрельбы погибли девять человек, еще 20 получили ранения различной степени тяжести. Всех пострадавших направили в ближайшие больницы. Прекратить перестрелку удалось только при помощи полиции.