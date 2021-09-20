Москва, 21 сентября, 2021, 00:30 — ИА Регнум. 20 сентября на официальном сайте Российского Футбольного Союза обнародовали расширенный состав сборной России по футболу на ближайшие матчи отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 в Катаре, который пройдут в октябре.

Кирилл Венедиктов Артём Дзюба

8 октября сборная России в Казани на стадионе «Казань Арена» сыграет со сборной Словакии. 11 октября подопечным Валерия Карпина на выезде предстоит сыграть со Словенией.

Голкиперы: Гильерме, Матвей Сафонов, Станислав Крицюк, Юрий Дюпин, Андрей Лунев.

Защитники: Вячеслав Караваев, Станислав Магкеев, Сергей Терехов, Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Михаил Осипенко, Дмитрий Чистяков, Федор Кудряшов, Илья Самошников, Алексей Сутормин.

Полузащитники: Даниил Фомин, Денис Глушаков, Дмитрий Баринов, Далер Кузяев, Максим Мухин, Александр Головин, Алексей Миранчук, Арсен Захарян, Рифат Жемалетдинов, Зелимхан Бакаев, Денис Макаров, Антон Зиньковский, Алексей Ионов, Александр Ерохин.

Нападающие: Артем Дзюба, Гамид Агаларов, Федор Смолов, Константин Тюкавин, Антон Заболотный.

Форвард «Уфы» Гамид Агаларов и фланговый атакующий полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский впервые в своей карьере получили вызов во взрослую национальную сборную России по футболу.

На данный момент после шести туров сборная России с тринадцатью очками идет на второй позиции в турнирной таблице группы H отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022.