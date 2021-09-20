Белград, 21 сентября, 2021, 00:35 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич призвал Евросоюз ответить, действует ли еще Брюссельское соглашение, подписанное между Белградом и Приштиной в 2013 году, или нет. Об этом Вучич заявил 20 сентября во время пресс-конференции в Белграде.

Predsednik.rs Александр Вучич

«Если соглашение не действует, тогда многих вещей уже не будет», — процитировало агентство «Бета» слова Вучича.

Президент Сербии добавил, что Белград должен получить ответ на этот вопрос как можно скорее, так как его терпение не безгранично.

«Хватит уже, они нас водят за нос 3076 дней (с момента подписания Брюссельского соглашения — ИА REGNUM). Мы молчали и терпели во имя мира. Или Брюссельское соглашение будет реализовано, или мы скажем нашему народу, что его уже не существует. Для нас этот документ действует, но если он не действует для другой стороны, тогда его и для нас не будет», — сказал Вучич.

Напомним, что 20 сентября утром Приштина установила контроль на контрольно-пропускных пунктах Ярине и Брняк в сторону Сербии и заставила автовладельцев с сербскими регистрационными номерами брать временные косовские. Руководство сепаратистского Косово утверждает, что договор с Белградом, который регулирует использование автомобильных регистрационных номеров, перестал действовать 15 сентября.