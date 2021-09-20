Курильск, Сахалинская область, 21 сентября, 2021, 00:15 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 6,0 зафиксированы в районе Курильских островов 21 сентября, сообщила на своем сайте Геологическая служба США (USGS).

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Очаг землетрясения располагался примерно в 60 км к юго-востоку от острова Симушир и приблизительно в 375 км от города Курильск. Его очаг залегал на глубине 25 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября в Нижнеудинском районе Иркутской области зарегистрировали подземные толчки магнитудой 4,9.