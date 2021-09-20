Ливерпуль, Великобритания, 21 сентября, 2021, 00:12 — ИА Регнум. 20 сентября журналист Фабрицио Романо сообщил, что руководство «Эвертона» готово принять любое предложение по трансферу 30-летнего колумбийского атакующего полузащитника Хамеса Родригеса.

Hasebemakoto Хамес Родригес

Хамес Родригес был очень близок к возвращению в «Порту» прошедшим летом, однако стороны не успели закрыть сделку до конца трансферного окна.

В прошлом сезоне Хамес Родригес принял участие в 23-х матчах за «Эвертон» в рамках Английской Премьер-лиги, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Родригес перешел в «Эвертон» 7 сентября 2020 года из мадридского «Реала» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость 30-летнего колумбийца составляет 28 миллионов евро. Текущее соглашение Родригеса с «ирисками» рассчитано до середины 2022 года.