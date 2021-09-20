Лондон, 21 сентября, 2021, 00:13 — ИА Регнум. Бывший вокалист группы Oasis Лиам Галлахер получил травму из-за падения с вертолёта. Об этом 20 сентября сообщает издание «Канобу».

Вертолёт

Как отмечает СМИ, артист не стал раскрывать подробностей происшествия. Однако известно, что Галлахер травмировал нос.

ИА REGNUM напоминает, что Лиам Галлахер являлся вокалистом группы Oasis с момента её основания до распада — в период с 1991 по 2009 год. Позже он являлся фронтменом коллектива Beady Eye, а в 2017 году занялся сольной карьерой.