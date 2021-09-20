Тюмень, 21 сентября, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Главное следственное управление СКР завершило работу по уголовному делу в отношении старшего государственного инспектора пожарного надзора управления МЧС России по Тюменской области Павла Т. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Sledcom.ru Следственный комитет

По данным следствия, инспектор знал о незаконно действующем пансионате, расположенном на территории его ответственности, и не принимал мер для ликвидации в нём нарушения требований пожарной безопасности. Его халатность привела к тому, что 9 января 2021 года в пансионате произошёл пожар, при котором погибло семеро пожилых инвалидов.

Тюменский инспектор пожнадзора обвиняется по ч.3 ст.293 УК РФ («Халатность»).

Отмечается, что хозяйка пансионата Ольга В. обвиняется в незаконном предпринимательстве, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, причинении смерти по неосторожности и уничтожении чужого имущества.