Йошкар-Ола, 20 сентября, 2021, 23:57 — ИА Регнум. В Марий Эл на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва и в федеральном, и в одномандатном округе побеждает КПРФ. Предварительные итоги голосования сообщает ЦИК республики.

Дарья Драй ИА REGNUM Выборы 2021

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Так, в федеральном округе КПРФ набрала 36,3%, «Единая Россия» — 33,43%, ЛДПР — 7,94%, «Справедливая Россия — За правду» — 6,48%, «Новые люди» — 6,15%.

В одномандатном округе №22 лидирует депутат Госдумы Сергей Казанков (КПРФ) — его поддержали 50,36% граждан от общего числа участников голосования. Самовыдвиженец, депутат Госсобрания региона Владимир Кожанов набрал 17,20%, депутат Госсобрания Наталия Глущенко («Справедливая Россия —За правду») — 7,57%.

Явка на выборах депутатов Госдумы в республике составила 46,11% по итогам трёхдневного голосования. На избирательные участки пришли более 245 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, помимо депутатов Госдумы, в республике в этот период также выбирали депутатов Госсобрания региона по двум округам — в Йошкар-Оле и Оршанском районе. Депутатов горсобрания Йошкар-Олы по Набережному округу №7 и Новозаречному округу №11.