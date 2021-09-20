Лос-Анджелес, США, 20 сентября, 2021, 23:57 — ИА Регнум. Студия Respawn Entertainment выпустила новый патч, решающий часть проблем Apex Legends, из-за которых геймеры не могут подключиться к серверам онлайн-игры. Об этом разработчики сообщили 20 сентября на своей Twitter-странице.

Постер компьютерной игры Apex Legends

Авторы игры отметили, что обновление должно устранить ошибки, возникающие при телепортации, а также проблемы, связанные с потерей пакетов и задержками. Они также сообщили, что обнаружили проблему с анимацией в игре, которая может быть причиной сбоев.

https://twitter.com/Respawn/status/1440026729955921920

Ранее ИА REGNUM сообщило, что геймеры не могут подключиться к серверам Apex Legends и сталкиваются с «вылетами» из игры с 14 сентября 2021 года. Respawn Entertainment отметила, что на решение проблем у неё может уйти несколько дней.