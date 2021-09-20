Москва, 20 сентября, 2021, 23:54 — ИА Регнум. Рост потребительского кредитования в России в августе ускорился до 2,2% с 1,7% в предыдущем месяце. Об этом сообщает 20 сентября пресс-служба Банка России.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя был в значительной степени обусловлен сезонными факторами — увеличением расходов перед новым учебным годом, а также тратами на отпуск.

Сообщается, что объём просроченной задолженности физических лиц перед банками в августе также вырос — на 10 млрд рублей, или на 1%. При этом указывается, что рост произошёл главным образом в сегменте потребительского кредитования на фоне его быстрого роста.