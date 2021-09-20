Удине, Италия, 20 сентября, 2021, 23:51 — ИА Регнум. 20 сентября в Удине (Италия) на стадионе «Фриули» футбольный клуб «Удинезе» в матче четвертого тура Серии А потерпел крупное поражение от «Наполи» со счетом 0:4. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Liondartois Виктор Осимхен

Первый мяч на экваторе первого тайма забил форвард сборной Нигерии Виктор Осимхен после передачи Лоренцо Инсинье — 0:1. Через одиннадцать минут Амир Ррахмани удвоил преимущество неаполитанской команды — 0:2. В дебюте второй половины 30-летний сенегальский центральный защитник Калиду Кулибали довел счет до разгромного — 0:3. В конце матча вышедший на замену Ирвинг Лосано установил окончательный счет — 0:4.

Желтые карточки получили Самир (56'), Науэль Лусеро (66') и Мариу Руй (82'). На матче работала бригада арбитров во главе с Джанлукой Манганье. Ассистенты главного судьи — Стефано Алассио и Лука Мондин.

Составы команд:

«Удинезе»: Сильвестри, Самир, Нуитинк, Бекао, Арслан (Самарджич, 72'), Соуза, Лусеро (Соппи, 86'), Ларсен (Зегелар, 72'), Перейру (Макенго, 64'), Деулофеу (Бето, 64'), Пуссетто.

«Наполи»: Оспина, Руй (Заноли, 86'), Ррахмани, Ди Лоренцо, Кулибали, Эльмас, Руис (Уна, 81'), Замбо-Ангисса, Политано (Лосано, 71'), Инсинье (Зелиньский, 71'), Осимхен (Петанья, 81').

«Наполи», одержав четвертую победу в сезоне и набрав двенадцать очков, обошел «Интер», «Милан» и «Рому» и поднялся на первое место в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» с семью очками остался на восьмом месте.