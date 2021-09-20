Москва, 20 сентября, 2021, 23:49 — ИА Регнум. Чистая прибыль российских банков за январь-август 2021 года составила 1,7 трлн рублей, увеличившись почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает 20 сентября пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«По итогам восьми месяцев прибыль банковского сектора составила 1,7 трлн рублей, при сохранении текущих темпов роста годовая прибыль может достигнуть рекордных 2,5 трлн рублей», — говорится в сообщении.

Напомним, за январь-август 2020 года прибыль банковского сектора составила 933 млрд рублей.

В августе, согласно данным ЦБ, прибыль банков составила 244 млрд рублей, что на 7% больше, чем месяцем ранее (229 млрд рублей).