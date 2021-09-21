21 сентября 2021 | Время чтения 5 мин

Джозеф Тёрнер, , 00:10 — REGNUM Вакцина компаний Pfizer-BioNTech от COVID-19 оказалась безопасной и высокоэффективной для детей от 5 до 11 лет, сообщило The New York Times утром 20 сентября. В последнее время часть населения США поддержала идею вакцинации детей из-за беспокойства по поводу того, что более одного из пяти новых случаев заражения приходится на школьников младших классов.

Луи Леопольд Буальи. Врач, прививающий маленького ребенка. 1807

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Компании Pfizer и BioNTech планируют до конца сентября подать заявку в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США на получение разрешения на использование вакцины для детей. Если рассмотрение заявки пройдет гладко, миллионы учеников начальной школы могут быть привиты до конца октября.

Компании объявили о результатах в заявлении, в котором не приводились подробные данные исследования. Результаты еще не прошли рецензирование и не опубликованы в научном журнале.

Американские пользователи Twitter обсудили данную новость под соответствующей публикацией The New York Times.

«Каков процент смертности детей от COVID-19?» — спрашивает @veksonpu.

«Это ужасная новость для детей», — считает @DAREKBWA.

«Не отправляйте их в школу, пока они не будут привиты. Если они должны делать прививки для всего остального, почему им не сделать прививку и от COVID-19», — комментирует @pj_hill5150.

Эжен-Эрнст Хиллемахер. Эдвард Дженнер прививает мальчика. 1884

«Слава богу. Это поможет победить вирус и, надеюсь, теперь мы действительно увидим спад количества случаев заражений. Было бы здорово, если бы вакцинация прошла гладко», — пишет @cieloisblue2 и получает ответ от @federermusicman: «Нет, ситуация слишком политизирована, чтобы все прошло гладко».

«Компания Pfizer опередила решение по бустерам, подняв шумиху по поводу доступности препарата, но не имея данных, как заявило FDA. Теперь Pfizer делает то же самое для детей 11−5. Следите за шумихой», — советует @SteveJohnsonSA.

«Конечно, теперь вам придется убедить противников вакцинации сделать прививки своим детям. Удачи с этим», — желает @StanislausPach1.

«Если последние полтора года нас чему-то и научили, так это тому, что регулирующие органы действительно умеют ошибаться. Будет интересно посмотреть, как они будут говорить о «безопасности и высокой эффективности», чтобы скрыть тот факт, что препарат не был должным образом протестирован и не работает так, как было обещано», — предполагает @MNagin. «Интересный размер выборки… определенно, тут нечего подвергать сомнению. На этикетке буквально написано предупреждение о потенциальном вреде для сердца и сердечно-сосудистой системы без каких-либо долгосрочных данных о результатах», — указывает Jackson Hole.

«Денежная нажива крупной фармацевтической компании. Детям вакцина не нужна. В США 75 миллионов человек в возрасте 30 лет и младше. 385 человек умерли от COVID. Отдайте эти вакцины старикам в бедных странах, которые действительно в них нуждаются», — призывает Portsmouth.

Вакцина от коронавируса Pfizer-BioNTech U.S. Secretary of Defense U.S. Secretary of Defense

«Наука и здоровье детей должны быть поставлены на первое место при рассмотрении вопроса о прививках от COVID для детей младшего возраста, а не злобная политика или воля некоторых родителей, ослепленных партийной принадлежностью», — подчеркивает North Carolina.

«Поговорите со своим педиатром. Ваш педиатр знаком с данными, исследованиями и рекомендациями Американской академии педиатрии. Хотя все больше детей получают положительный результат теста на COVID-19, фактический уровень госпитализации и смертности остается крайне низким. Положительный результат теста не означает, что у ребенка наблюдаются симптомы. Это означает, что организм ребенка подвергся воздействию вируса и что организм реагирует на него, а также выделяет вирус. Так происходит со всеми вирусами, с которыми сталкивается наш организм. Уровень госпитализации и смертности от COVID-19 среди детей остается крайне низким. Поговорите с вашим педиатром», — советует Medical.

«Положительный результат и отсутствие симптомов (в подавляющем большинстве случаев), очевидно, дает еще более сильный и длительный иммунный ответ, чем вакцинация, которая может ослабевать, согласно недавнему исследованию BMJ или British Medical Journal», — напоминает Ellen.

«У меня есть дети до 12 лет, и я выступаю за науку и за вакцины. Я сделаю им прививки после того, как (1) FDA, а не Pfizer, даст разрешение; (2) эквивалент FDA в Великобритании даст разрешение (а они еще не сделали этого для детей 12 лет и старше, отмечая крайне малый риск для них пострадать COVID); и (3) полное развертывание вакцины покажет безопасность в ходе испытаний, размер которых намного больше, чем 2000 детей», — считает C.

«Посмотрите, что скрыто в статье, потому что это неудобный факт: «Учитывая, как редко дети тяжело заболевают, исследование было недостаточно большим, чтобы сделать значимые выводы о способности вакцины предотвратить COVID или госпитализацию». Именно так. COVID — это не детская болезнь. Реальный ответ — вакцинировать всех детей от 12 лет и старше. Вот почему в районах с высоким уровнем вакцинации, как тот, где я живу, найти детей с COVID практически невозможно. Тем не менее я бы все равно сделал прививку своим маленьким детям, потому что она не может навредить, а общество решило, что ты не сможешь нормально жить, если не сделаешь прививку. Прекрасно. Но COVID — это не детская болезнь. Даже близко нет», — подчеркивает MJG.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал богатые страны поделиться вакцинами, а не вакцинировать детей.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус UNclimatechange

«Несколько стран, у которых есть большое количество доз вакцины, начали вакцинировать тех, кто относится к низкой группе риска. Я понимаю, почему некоторые страны хотят вакцинировать детей и подростков», — сказал он во время брифинга.

«В данную минуту я призываю их передумать и отдать вакцины в COVAX. В некоторых бедных странах вакцин было недостаточно даже для того, чтобы вакцинировать медицинский персонал, и больницы переполнены пациентами, которым немедленно нужна помощь, чтобы остаться в живых», — добавил Гебрейесус.