Москва, 20 сентября, 2021, 23:50 — ИА Регнум. Петар Мартич, бывший солист группы «Пасош», стал гостем YouTube-шоу журналистки Ксении Собчак. Запись его интервью доступна на канале «Осторожно: Собчак».

Скриншот с YouTube Петар Мартич

В интервью музыкант рассказал свою версию конфликта с его бывшей девушкой Анной Зосимовой. Мартич опроверг обвинения экс-возлюбленной о физическом насилии в свой адрес.

В конце интервью Ксения Собчак предложила Мартичу пройти тест на полиграфе и ответить на те же вопросы. Артист отказался: «Я нахожусь не на допросе… я сижу последние два часа, и мне очень трепетно, мне очень волнительно, что я разговариваю о таких вещах… А то, чем вы сейчас занимаетесь, мне кажется, немного пренебрегает моими чувствами», — объяснил он.

ИА REGNUM напоминает, что в март 2021 года Анна Зосимова после расставания с Петаром Мартичем заявила, что они с ним находились в «созависимых отношениях». Она обвинила музыканта в физическом и эмоциональном насилии.