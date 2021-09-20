Лондон, 20 сентября, 2021, 23:45 — ИА Регнум. Профессиональный футболист лондонского «Тоттенхэма» Сон Хен Мин в очередной раз рассказал о своем отношении к популярной кейпоп-группе BTS, информирует портал NME.

Цитата из видео «190113 LOVE YOURSELF CONCERT in Nagoya — DNA japanese ver. 방탄소년단 BTS 정국 JUNGKOOK Focus» пользователя I DARE U JK. youtube.com Концерт группы BTS

В недавнем интервью с английским артистом и бывшим музыкантом Chunkz для серии Pro: Direct Soccer «От тротуара до поля» южнокорейский футболист признался, что он поклонник BTS и назвал их «национальными героями».»Мне нравятся BTS, но мне также нравятся старые представители южнокорейского попа такие, как SHINee, EXO-K», — сказал Chunkz, на что игрок «шпор» ответил громкий вздохом. Артист рассказал, что его сестры также были большими поклонницами корейских драматических фильмов и поп-музыки.

«Я действительно удивлен. Я думаю, что они также являются национальными героями», — добавил Сон. «Думаю, что это невероятно, вы знаете, то, что они делают для корейского народа, [это] делает нас по-настоящему счастливыми. Они делают Корею влиятельной», — сказал Сон, выразив свою благодарность бойзбэнду. «Я их большой поклонник. Надеюсь, что у них все будет хорошо».

Ранее BTS сообщили, что они выпустит свой новый трек «My Universe» в сотрудничестве с британской рок-группой Coldplay в конце этой недели.