Москва, 20 сентября, 2021, 23:45 — ИА Регнум. 8 октября сборная России в Казани на стадионе «Казань Арена» в матче седьмого тура группы H отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 в Катаре сыграет со сборной Словакии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Головин

В последний раз сборные России и Словакии играли между собой 30 марта, когда сборную России еще тренировал Станислав Черчесов. Тот матч завершился минимальной победой словаков со счетом 2:1.

Со сборной Словении подопечные Валерия Карпина сыграют 11 октября. Игра пройдет в Мариборе на стадионе «Людски врт».

На данный момент сборная России с тринадцатью набранными очками после шести туров идет на второй позиции в турнирной таблице группы. Выше с тем же количеством очков расположилась сборная Хорватии.