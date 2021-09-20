Авторы VR-игры The Wanderer про путешествия во времени отложили релиз
Вашингтон, 20 сентября, 2021, 23:44 — ИА Регнум. Компании Oddboy и M-Theory перенесли релиз игры для виртуальной реальности The Wanderer на четвёртый квартал 2021 года. Об этом 20 сентября сообщает портал Gematsu.
«Прошлый год был довольно сложным», — отметили разработчики, добавив, что они не успевают доделать игру из-за трудностей, связанных с эпидемией коронавируса. Авторы The Wanderer сообщили, что планируют выпустить физическую версию игры для PlayStation VR, в набор будет входить диск и эксклюзивный графический альбом. Oddboy и M-Theory также выложили в сеть новый трейлер.
The Wanderer будет представлять собой приключенческую игру для VR-платформ про путешествия во времени. Её релиз состоится на платформах PlayStation VR, Oculus и Steam VR.