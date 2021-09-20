Вашингтон, 20 сентября, 2021, 23:44 — ИА Регнум. Компании Oddboy и M-Theory перенесли релиз игры для виртуальной реальности The Wanderer на четвёртый квартал 2021 года. Об этом 20 сентября сообщает портал Gematsu.

Иван Шилов ИА REGNUM Виртуальная реальность

«Прошлый год был довольно сложным», — отметили разработчики, добавив, что они не успевают доделать игру из-за трудностей, связанных с эпидемией коронавируса. Авторы The Wanderer сообщили, что планируют выпустить физическую версию игры для PlayStation VR, в набор будет входить диск и эксклюзивный графический альбом. Oddboy и M-Theory также выложили в сеть новый трейлер.

The Wanderer будет представлять собой приключенческую игру для VR-платформ про путешествия во времени. Её релиз состоится на платформах PlayStation VR, Oculus и Steam VR.