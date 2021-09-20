Тюмень, 21 сентября, 2021, 00:02 — ИА Регнум. Тюменец признан виновным в убийстве своего сына. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Ружьё

По версии следствия, утром 10 декабря 2020 года на дачном участке в садовом товариществе в Тюмени между 58-летним отцом и его 32-летним сыном произошла ссора на почве длительного конфликта. В итоге ссоры отец выстрелил в сына из охотничьего ружья, попав в сердце. Потерпевший от полученных ран скончался.

Обвиняемый признан судом виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), и ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.