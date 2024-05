Вашингтон, 20 сентября, 2021, 23:36 — ИА Регнум. Американская певица Тори Эймос вернулась с новостями о своем первом студийном альбоме за последние четыре года под названием «Ocean to Ocean», который выйдет на лейбле Decca в следующем месяце, информирует The Line Of Best Fit. Новый альбом Эймос был написан в начале этого года в Корнуолле в период между мартом и началом минувшего лета. Она объясняет: «Это запись о ваших потерях и о том, как вы с ними справляетесь. К счастью, когда вы проживете достаточно долго, вы сможете понять, что не чувствуете себя мамой, которой хотите быть, женой, которой хотите быть, художником, которым хотите быть. Я поняла, что для того, чтобы изменить это, вы должны писать с того места, где вы находитесь. Я была в своем собственном личном аду, поэтому я сказал себе: «Значит, вот откуда ты пишешь — ты делала это раньше». Она продолжает: «Моей привычкой было запрыгнуть в самолет и улететь в Штаты. Я бы путешествовала просто для того, чтобы получить новые впечатления. Вместо этого мне пришлось найти стул и «путешествовать», как я делала, когда мне было пять лет, — мысленно».

Музыка

Альбом «Ocean to Ocean» включил в себя 11 новых композиций и последует за пластинкой «Native Invader» 2017 года.