Вашингтон, 20 сентября, 2021, 23:29 — ИА Регнум. Федеральная комиссия по связи США одобрила новые смартфоны Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Об этом 20 сентября сообщает портал Wccftech.

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Ведомство отметило в документах, что новые версии Google Pixel работают на заявленных частотах, не мешают работе других устройств и не вредят пользователям. Таким образом, смартфоны прошли ещё один этап перед выходом на рынок.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в сеть выложили внутренние документы Google, в которых упоминается, что релиз новой операционной системы Android 12 может состояться 4 октября 2021 года. Некоторые эксперты предположили, что в этот же день компания может начать продажи Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro.