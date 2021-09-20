Курган, 20 сентября, 2021, 23:19 — ИА Регнум. В Кургане в связи с гибелью рабочего, травмированного на заводе по улице Бурова-Петрова, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

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Трагедия произошла 14 сентября 2021 года. По данным следствия, при производстве электромонтажных работ по установке шинопровода, током ударило двух мужчин. Оба были госпитализированы с тяжёлыми травмами. Один из них скончался в больнице.

В ходе доследственной проверки установлено, что травмирование пострадавших произошло в результате нарушения требований охраны труда и техники безопасности. По факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»).