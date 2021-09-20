Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2021, 23:18 — ИА Регнум. Netflix решил закрыть проект сериала «Неслучайность» (Hit & Run) после одного сезона. Об этом 20 сентября сообщает портал Deadline.

Matthew Keys Netflix

Отметим, что съёмки многосерийного триллера проходили на протяжении трёх лет, а его главные продюсеры Доун Прествич и Николь Йоркин планировали выпустить два или три сезона шоу. Примечательно также то, что первый сезон «Неслучайности» закончился т.н. клиффхэнгером (повествование обрывается на самом интересном месте) и поклонники сериала никогда не узнают, что случилось с героями дальше.

Несмотря на то, что критики и зрители хорошо приняли дорогостоящее шоу (получило оценку 71% от критиков и 74% от зрителей на сайте Rotten Tomatoes), «Неслучайность» не вошла в десятку самых популярных проектов Netflix.

Напомним, премьера сериала состоялась 6 августа 2021 года. Его сюжет рассказывает о том, как бывший солдат спецназа вместе с сестрой, работающий в полиции, пытается расследовать странную смерть своей жены.