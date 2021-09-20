Москва, , 23:18 — REGNUM Борьба народа Донбасса — это борьба за свою свободу, которая роднит его с венгерским народом, сражавшимся с Австрийской империей в 1848 г. Об этом 20 сентября заявил ИА REGNUM венгерский общественный деятель Шандор Чикош.

Война в Донбассе. 2015

«Стараюсь всем объяснять: это наша общая борьба. Потому что народ Донбасса сражается за то же, за что мы и сами сражались в 1848−49 гг, когда отстаивали свою свободу», — заявил эксперт.

Донбасс — это передняя линия фронта в нашей совместной борьбе против нынешней леволиберальной идеологии, считает Чикош. «Народ Донбасса с оружием в руках отстаивает те права, за которые борются все здравомыслящие люди. За право оставаться самими собой, жить в соответствии со своими духовными, культурными и историческими традициями», — подчеркнул эксперт.

«Венгрия — страна, где традиционно не любят русских. Но даже у части таких людей отношение к России и к русским начинает меняться. Твёрдое управление страной, защита своего самосознания снискало уважение к русским. Доблесть, героизм, самоотверженность народа Донбасса только добавляет уважения» — заявил эксперт.

Напомним, Венгрия, несмотря на членство в НАТО, ЕС и Вышеградской группе, занимает особую позицию по ряду вопросов, в частности, относительно пропаганды ЛГБТ в школах. Президент Венгрии Янош Адер принял участие в саммите «Крымская платформа», но при этом выступил с обвинениями украинского руководства в дискриминации венгров Закарпатья.