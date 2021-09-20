Команда АПЛ «Вулверхэмптон» основала свой музыкальный лейбл
Вулвергемптон, Великобритания, 20 сентября, 2021, 23:12 — ИА Регнум. Футбольный клуб Английской премьер-лиги «Вулверхэмптон Уондерерс» объявил о создании музыкального лейбла Wolves Records, что делает их первым футбольным клубом Великобритании, запустившим подобного рода компанию, информирует портал The Line Of Best Fit.
«Волки» стали первым футбольным клубом Великобритании, который запустил собственный лейбл звукозаписи. Лейбл под названием Wolves Records сотрудничает с компанией альтернативной дистрибуции Warner Music UK и объединит футбол с музыкой. Лейбл уже принимает заявки на треки от местных и международных артистов и продюсеров, а также стремится предоставить начинающим артистам доступ к глобальной аудитории футбольного клуба Премьер-лиги с помощью опыта Warner Music UK в области маркетинга и дистрибуции. Помимо использования дистрибьюторской сети, цифрового маркетинга, управления продуктами и продвижения на радио, артисты также будут исполнять свои песни на стадионе «Молино» и в социальных сетях «Вулверхэмптона».
«Уондерерс» объединились с продюсером S-X, задача которого помочь лейблу найти первого подписанта.