Вулвергемптон, Великобритания, 20 сентября, 2021, 23:12 — ИА Регнум. Футбольный клуб Английской премьер-лиги «Вулверхэмптон Уондерерс» объявил о создании музыкального лейбла Wolves Records, что делает их первым футбольным клубом Великобритании, запустившим подобного рода компанию, информирует портал The Line Of Best Fit.

Цитата из к/ф «Вчера». реж Дэнни Бойл, 2019, Великобритания Джек Малик (Химеш Патель) и Элли (Лили Джеймс) в студии звукозаписи

«Волки» стали первым футбольным клубом Великобритании, который запустил собственный лейбл звукозаписи. Лейбл под названием Wolves Records сотрудничает с компанией альтернативной дистрибуции Warner Music UK и объединит футбол с музыкой. Лейбл уже принимает заявки на треки от местных и международных артистов и продюсеров, а также стремится предоставить начинающим артистам доступ к глобальной аудитории футбольного клуба Премьер-лиги с помощью опыта Warner Music UK в области маркетинга и дистрибуции. Помимо использования дистрибьюторской сети, цифрового маркетинга, управления продуктами и продвижения на радио, артисты также будут исполнять свои песни на стадионе «Молино» и в социальных сетях «Вулверхэмптона».

«Уондерерс» объединились с продюсером S-X, задача которого помочь лейблу найти первого подписанта.