Москва, 20 сентября, 2021, 23:06 — ИА Регнум. Причиной коррупции в реставрационной отрасли и Минкульте РФ является низкая степень нормативного обеспечения реставрации. Об этом в интервью ИА REGNUM заявил главный архитектор Центральных научно-реставрационных мастерских Минкульта РФ, автор проектов реставрации Соловков, Кирилло-Белозерского и других монастырей Сергей Куликов.

Реставрация церкви

Коррупция — кроме личной инициативы вовлеченных людей, это вопрос неполноты нормативного обеспечения, считает специалист: «Когда не описаны технологические процессы, когда есть проблемы с ценообразованием, когда возникает возможность манипулирования. В мутной воде, где нет четких границ, легче ловить рыбу».

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Архитектор отметил, что сейчас сфера реставрации становится более прозрачной, в частности разработан ГОСТ, описывающий нормы процесса золочения, и другие.

«Мы должны формализовывать свою отрасль, которая закреплена в классификаторе видов экономической деятельности. И, слава Богу, у нас уже есть 37 национальных стандартов. То есть путь начат», — рассказал Сергей Куликов.

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Специалист добавил, что в системах Роскосмоса и Минстроя РФ, где степень нормативного обеспечения высока и прописаны все технические показатели надзора, всё равно бывают коррупционные скандалы.

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По словам архитектора, представление о высоких расценках в реставрации — миф: «У нас в организации работает 300 человек, миллиардеров точно нет, миллионеров тоже не встречал. Мы по оплате на уровне специалиста «Макдоналдса», сейчас, может быть, чуть лучше. Если ты выполняешь всё по технологии, они высокими не покажутся, если ты «химичишь», то они, конечно, завышены. Если не выкладываешь золото на хорошую подоснову, не выдерживаешь положенные сроки, а делаешь из баллончика за два дня, то большие».

Он отметил, что расценки на реставрацию не менялись с 1984 года, «а инфляционные коэффициенты к ним Владимир Мединский, бывший тогда министром культуры, отменил в 2012 году. Стройка по коэффициенту взлетела раза в 4−5 выше нас».