20 сентября 2021 | Время чтения 6 мин

Алексей Соколов, , 23:54 — REGNUM После выборов президента США 2020 года было написано множество статей о том, что экс-президент Дональд Трамп вновь хочет попасть в Белый дом, тем самым не оставляя места для других кандидатов от партии республиканцев на выборах 2024 года.

Дональд Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Несмотря на то, что Трамп по-прежнему популярен в рядах Республиканской партии и опросы, проведенные на ранней стадии президентской гонки 2024 года, показывают, что политик является однозначным лидером, огромное влияние Трампа все же не мешает другим потенциальным кандидатам-республиканцам проводить рекламные акции в штатах, где начинаются избирательные кампании.

«Если вы хотите баллотироваться в президенты, вам нужно уже сейчас закладывать основу. Это не гарантирует, что вы будете баллотироваться в президенты, но так как здесь очень высокая конкуренция, важно начать как можно раньше», — рассказал в интервью Fox News давний стратег-республиканец Алекс Конант.

Сенатор Том Коттон из Арканзаса посетил штат Айову в прошедшие выходные. Это был его второй визит в штат, где по обычаю начинаются первые предвыборные собрания, задающие тон процессу выдвижения кандидатов в президенты. Бывший вице-президент США Майк Пенс и бывший госсекретарь Майк Помпео также успели посетили Айову и Нью-Хэмпшир.

Том Коттон U.S. Senate Photo Office

«Хотя Трамп и заявил о своих претензиях на 2024 год, многие кандидаты все еще выступают в таких штатах, как Айова и Нью-Хэмпшир, пытаясь заложить основу для своей потенциальной кандидатуры», — отметил исполнительный директор Института политики Нью-Хэмпшира Нил Левеск.

Люди из команды Пенса подтвердили для Fox News, что бывший вице-президент примет решение о том, участвовать ли в гонке за Белый дом независимо от того, кто еще будет баллотироваться.

Американские интернет-пользователи обсудили политическую борьбу внутри Республиканской партии под соответствующей публикацией Fox News.

«Если бы не COVID, которым воспользовались демократы, Трамп мог бы проскочить на второй срок. Вся экономическая политика Трампа приносила свои плоды, включая рекордно низкий уровень безработицы среди всех меньшинств. Уровень безработицы опустился ниже 4%, что стало почти самым низким показателем за последние полвека. Уровень инфляции снизился до 1%, что было даже ниже целевого уровня, установленного Федеральной резервной системой. Это позволило снизить процентные ставки по ипотечным кредитам до самого низкого уровня за всю историю человечества. Он действительно был великим президентом и заслуживает второго срока, который, надеюсь, наступит в 2024 году», — пишет drd64.

Дональд Трамп Facebook.comDonaldTrump

«Не говоря уже о том, что у нас были стратегические преимущества энергетической независимости и мы взаимодействовали с Северной Кореей и Ираном на уровне, понятном лидерам этих режимов», — отвечает TJMc.

«Почтовые бюллетени стоили Трампу выборов. Дело идет к тому, что я могу попасть в тюрьму за эти слова, но бюллетени были использованы для обмана, и это будет продолжаться», — считает Joey#.

«Не думаю, что Трамп будет баллотироваться в 2024 году. Его огромное, хрупкое эго не выдержит еще одного поражения, а именно это и произойдет», — спорит donjm.

«Как республиканец я уверен в одном. Какие бы преимущества мы ни получили на промежуточных выборах в следующем году, они будут потеряны на века, если Трамп решит снова баллотироваться в 24-м году. Потребуется гораздо более дисциплинированное, внятное и убедительное изложение материала теми представителями республиканцев, которые хотят получить место в Сенате. Это означает, что Трамп не должен вести кампанию. Он недисциплинирован, невнятен и не способен говорить точным тоном и темпераментом. Точка», — категоричен ProudNavVet.

«Как республиканец, если Трамп будет баллотироваться от моей партии в 2024 году… я НЕ буду голосовать за него. Извините. Он не только поляризовал всю нацию, но и нашу партию. Эго Трампа всегда было на первом месте… когда речь шла о безопасности нашей страны и даже когда он имел дело с коллегами-республиканскими законодателями. Это не лидер… это диктатор. Пора этой стране объединиться и перестать играть в партийную политику (с обеих сторон)», — считает deelightful835.

«Если он решит баллотироваться и победит, то станет вторым президентом, выигравшим второй срок подряд. Другим президентом, которому это удалось, был Гровер Кливленд, 22-й и 24-й президент», — вспоминает halwick456.

«Трамп — провокационная фигура — он не может победить. Пенс не пользуется популярностью среди республиканцев — он не может победить. Им обоим следует объявить, что они не собираются баллотироваться в 2024 году и держаться подальше от политики, потому что их присутствие только подстегивает демократов, что не идет на пользу республиканцам», — размышляет S123.

Белый дом Лев Коровин © ИА Красная Весна

«Я прекрасно понимаю, почему люди голосовали за Трампа, я голосовал за него дважды. Но люди, которые голосуют только по принципу «нравится — не нравится», в подавляющем большинстве проголосовали за тупицу Джо. Я надеюсь, что они увидят ошибку, которую совершили, но это не точно. Как по мне, Трамп показал, что он не учится на ошибках и не берет на себя ответственность за провалы, как это было на решающих выборах. Теперь мы полностью оставлены на произвол судьбы. Я полностью поддерживаю то, что Трамп действительно делает, но это не поможет, если левые победят в 2024 году. Я должен сделать вывод, что нам нужен более устойчивый, не пишущий в Твиттере кандидат, который не будет публично ссориться с республиканцами! Трамп играет на руку своим противникам», — уверен Gooney.

«Я голосовал за президента Трампа дважды. Тем не менее ему нужно отступить и позволить кому-то, кто имеет шансы на победу для республиканцев, занять пост. Если он будет баллотироваться, он проиграет, и тогда свет в конце тоннеля превратится в быстро движущийся товарный поезд», — комментирует theraven666.

«Республиканцам нужно протереть лицо и переосмыслить, кого они хотят представлять. Я могу сказать вам прямо сейчас, что все упомянутые в этой статье кандидаты кажутся мне категорически несостоятельными», — отвечает QAI.

«Я голосовал за Трампа и разделяю его убеждения. Добавлю, что он был НАСТОЯЩИМ ЛИДЕРОМ и во многом пытался объединить эту страну, а не разделить ее, как это сделали так называемые либералы. И все же Трамп проиграл выборы, которые должен был проиграть, потому что он уволил всех хороших советников, которые у него были. Без советника Келлиэнн Конуэй, которая умела затыкать ему рот, он дал оппозиции много материала для того, чтобы его потопить. Тем не менее я считаю, что Трамп должен поддержать другого кандидата, поскольку он оттолкнул от себя избирателей, благодаря которым он оказался в Белом доме, и поэтому он токсичен для консерваторов», — пишет klapa.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп «серьёзно рассматривает возможность еще раз баллотироваться в президенты в 2024 году», — рассказал один из осведомленных источников Bloomberg.

При этом в команде бывшего американского лидера больше не желают видеть Майкла Пенса, который занимал должность вице-президента США. Отмечается, что в ходе недавней встречи Трамп «обсуждал возможные альтернативы Пенсу».

Решение об участии Трампа в президентских выборах 2024 года еще не принято.