Москва, 20 сентября, 2021, 23:02 — ИА Регнум. Территорию Карабаха заселяют религиозными радикалами из стран Ближнего Востока. Об этом 20 сентября заявил ИА REGNUM вице-президент Союза армян России Левон Муканян.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Карабах для России — это не просто вопрос маленькой горной республики. Это вопрос серьёзных, масштабных экономических интересов», — заявил эксперт.

«Кроме того, Карабах сейчас активно заселяется людьми, якобы беженцами, которые никакого отношения не только к этим территориям, но и к Азербайджану не имеют. Часто это боевики из Сирии с семьями, которых привезли и бросили в пламя Карабахской войны как пушечное мясо», — заявил эксперт.

Эти люди, являющиеся носителями радикальных религиозных идей, могут представлять террористическую опасность для Армении, всего региона в целом и для России, отметил политолог. Они могут проникнуть на Северный Кавказ и далее в тюркские регионы РФ, констатировал Муканян.

«Мы же видели карты будущей Турции, какой она должна быть к 2050 году в представлениях турок. Там и Крым, и Северный Кавказ, и Башкирия, и Татария, и даже Донбасс обозначены как территория Турции», — напомнил политолог.

По мнению Муканяна, «фактически это план начинающейся турецкой экспансии». Ей нужно противостоять, и именно поэтому Россия должна сохранять свое присутствие в Закавказье.

Напомним, что турецкий государственный канал TRT-1 ранее показал карту будущей сферы влияния Турции, подготовленную компанией Stratfor. На этой карте к ней относятся территории Африки, Балканского полуострова, Закавказья, Украины и России, Средней Азии и Ближнего Востока.