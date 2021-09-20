Вашингтон, 20 сентября, 2021, 23:03 — ИА Регнум. Для расследования удара, в результате которого в Кабуле 29 августа погибли мирные жители, Пентагону нужно 45 дней, сообщил 20 сентября журналистам пресс-секретарь ведомства Джон Кирби.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

Он пояснил, что обстоятельства атаки будут разбираться в Пентагоне на самом высоком уровне: к расследованию подключат «трёхзвёздных генералов и выше».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 августа американские ВВС провели «операцию», в результате которой было уничтожено два автомобиля и сильно повреждено здание в Кабуле. Они собирались уничтожить машину со взрывчаткой, принадлежащую террористам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Но оказалось, что погибли мирные граждане — семья, в том числе семь детей. Этот факт официально признал глава Центрального командования американских ВС генерал Кеннет Маккензи. Он сказал, что несёт ответственность за случившееся.

Затем американский министр обороны Ллойд Остин принёс свои извинения от лица Пентагона и Соединённых Штатов. Он пообещал разобраться в произошедшем.