Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2021, 23:01 — ИА Регнум. Американская поп-певица Леди Гага объявила об онлайн-презентации своего предстоящего альбома каверов с легендарным свинг-исполнителем Тони Беннеттом под названием «Love For Sale», об этом информирует портал The Line Of Best Fit.

Domain Barnyard Леди Гага

После выпуска заглавного трека альбома на прошлой неделе Леди Гага объявила о онлайн-выступлении в поддержку своего предстоящего альбома с Тони Беннеттом, которое состоится на следующей неделе. Отметим, что презентацию пластинки можно будет посмотреть на смотровых площадках в лондонских торговых центрах Westfield.

Глобальная премьера «Love For Sale» состоится 30 сентября.