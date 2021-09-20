Архангельск, , 22:58 — REGNUM В Архангельской области в результате дополнительных выборов в областное собрание прошли кандидаты от партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

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Согласно итогам голосования, в 13 округе победу одержал единоросс Андрей Малыгин с 37,5% голосов. В третьем избирательной округе большинство голосов (почти 38%) набрал справедливоросс Олег Черненко. Его главным соперником на выборах был депутат ГД седьмого созыва Дмитрий Юрков (ЕР).

Как сообщало ИА REGNUM, явка на выборах в Архангельской области по региону составила 41,5%. По партийным спискам победу одержала «Единая Россия», набрав 32,22% голосов.