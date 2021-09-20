Ориндж, США, 20 сентября, 2021, 22:57 — ИА Регнум. Студия Ember Lab выложила в сеть релизный трейлер игры Kena: Bridge of Spirits. Ролик опубликован 20 сентября на YouTube-канале компании.

Ember Lab Kena: Bridge of Spirits

В новой приключенческой игре геймерам предложат выступить в роли молодого духа проводника, который пытается раскрыть загадочную историю гибели поселения. Геймерам нужно будет не только проводить бои с мистическими существами, но также решать различные головоломки.

Напомним, релиз Kena: Bridge of Spirits состоится 21 сентября 2021 года в Epic Games Store, игра будет временным эксклюзивом онлайн-магазина. Она разрабатывалась на основе «движка» Unreal Engine 4.