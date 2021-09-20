Приштина, Сербия, 21 сентября, 2021, 02:49 — ИА Регнум. Бывший министр внутренних дел Косово Агим Велиу 20 сентября заявил на своей странице в социальной сети Facebook, что решение правительства о запрете на въезд автомобилей граждан Косово с сербскими номерами стало лишь выполнением его решения от 17 сентября 2020 года.

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Таким образом Велиу пытался разделить лавры с правительством Альбина Курти, которое таким образом сделало один самых явных антисербских жестов за всю историю Косово. Политик также подчеркнул, что решение правительства Косово стало следствием Брюссельского соглашения от 14 сентября 2016 года, заключенного на пять лет, и каким-то фантастическим образом свидетельствует о приверженности Косово соблюдению этого соглашения.

При этом Велиу заявил, что шаг правительства Косово свидетельствует о его приверженности международным соглашениям и поддержанию правосубъектности и суверенитета Косово.

Напомним, решение правительства Косово привело к столкновению полиции и протестующих, в ходе которого использовался слезоточивый газ.