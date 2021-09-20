* запрещённая в России организация

Вашингтон, 20 сентября, 2021, 22:54 — ИА Регнум. Соединенные Штаты нанесли воздушный удар на территории Сирии, сообщил 20 сентября на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

По его утверждению, авиаудар был произведен по одному из главарей группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Удар был нанесен рядом с Идлибом, его целью был высокопоставленный лидер «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По предварительным данным, удар достиг своей цели», — рассказал Кирби.

При этом он заявил, что на данный момент у Пентагона нет информации о мирных жителях, пострадавших от этого удара.

Более подробной информации Кирби не сообщил.

Как сообщало ИА REGNUM, военные контингенты США действуют на территории Сирии без мандата ООН и без разрешения правительства этой страны.