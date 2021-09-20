Белград, 20 сентября 2021, 23:39 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 20 сентября заявил, что Приштина по-своему интерпретировала Брюссельские соглашения и теперь продемонстрировала силу на севере Косово.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик охарактеризовал происходящее на севере края как «один из самых сложных дней для сербского населения Косово».
21 сентября в Сербии состоится экстренное заседание Совета безопасности, и Вучич заявил, что «надеется, что не придется вводить политические или экономические меры, поскольку это окажет негативное влияние на стабильность региона».
Вучич призвал сербов не поддаваться на провокации и протестовать мирно, несмотря на запугивание со стороны албанцев, применение 20 БТР (подаренных США), введение на север края 350 полицейских с целью окружить дома сербов, которые откажутся сменить выданные в Сербии номера на косовские.
С 20 сентября сербы должны ставить на свои автомобили временные косовские номера после пересечения границы.
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