Белград, 20 сентября, 2021, 23:39 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 20 сентября заявил, что Приштина по-своему интерпретировала Брюссельские соглашения и теперь продемонстрировала силу на севере Косово.

Predsednik.rs Александр Вучич

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик охарактеризовал происходящее на севере края как «один из самых сложных дней для сербского населения Косово».

21 сентября в Сербии состоится экстренное заседание Совета безопасности, и Вучич заявил, что «надеется, что не придется вводить политические или экономические меры, поскольку это окажет негативное влияние на стабильность региона».

Вучич призвал сербов не поддаваться на провокации и протестовать мирно, несмотря на запугивание со стороны албанцев, применение 20 БТР (подаренных США), введение на север края 350 полицейских с целью окружить дома сербов, которые откажутся сменить выданные в Сербии номера на косовские.

С 20 сентября сербы должны ставить на свои автомобили временные косовские номера после пересечения границы.