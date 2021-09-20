Приштина, Сербия, 20 сентября, 2021, 23:45 — ИА Регнум. Посольство США в Косово 20 сентября прокомментировало в своем официальном аккаунте в социальной сети Twitter ситуацию, вызванную введением Косово режима взаимности в отношениях с Сербией по вопросу «о признании автомобильных номеров».

Ян Массейс. Два лицемера

Американские дипломаты присоединились к Евросоюзу и призвали Косово и Сербию «воздержаться от односторонних шагов и немедленно, без промедления снизить напряжение».

Ранее пресс-секретарь ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Петер Стано призвал обе стороны перестать накалять обстановку и использовать диалог для разрешения подобных конфликтов.

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На КПП в Яринье и Берняк на севере Косово уже образовались целые автоколонны, поскольку полиция Косово не позволяет пересечь границу автомобилям, не поменявшим сербские автомобильные номера на временные косовские. Для убедительности на север края ввели БТРы, скорее всего, среди них были и подаренные США.