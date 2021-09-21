Приштина, Сербия, 22 сентября, 2021, 00:33 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Петер Стано 21 сентября заявил, что ЕС продолжает наблюдать за ситуацией в Косово и призывает Сербию и Косово воздерживаться от дальнейших односторонних шагов и немедленно снизить напряжение.

Eeas.europa.eu Петер Стано

В заявлении для албанского новостного агентства Telegrafi Стано подчеркнул, что свобода передвижения — это краеугольный камень Европейского союза, и призвал Косово и Сербию продвигать свободу передвижения в регионе.

По словам Стано, в ЕС намерены заниматься ситуацией на севере Косово на всех уровнях. Вечером 20 сентября глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель обсудил запрет на использование сербских номеров в Косово с представителем ЕС по диалогу между Сербией и Косово Мирославом Лайчаком, премьер-министром Косово Альбином Курти и президентом Сербии Александром Вучичем.

Напомним, с 20 сентября на территории Косово нельзя использовать сербские номера — въезжающие должны использовать временные номера стоимостью 5 евро, которые действительны в течение двух месяцев.