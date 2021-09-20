Приштина, Сербия, 20 сентября, 2021, 23:51 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 20 сентября сообщили, что за сутки в регионе скончались шесть носителей коронавируса.

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По официальным данным, в результате исследования 2319 образцов 20 сентября было выявлено 48 носителей коронавируса такой низкий показатель объясняется прошедшими выходными и соответственным снижением числа тестов. 903 человека признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Всего в Косово с начала пандемии выявили около 159 тысяч случаев заражения, причем не считая сербское население края, 147 347 пациента уже здоровы, около 2900 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, шесть из них — за последние сутки. Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей. Число активных случаев заражения составляет около 8903. В Косово после 22:00 действует комендантский час.

Обе дозы вакцины от коронавируса получили 441 622 гражданина Косово, всего произведено 1 176 154 инъекции вакцины.