Москва, 20 сентября, 2021, 22:44 — ИА Регнум. Россельхознадзор выразил компетентным органам Сербии обеспокоенность в связи с выявляемыми случаями поставок в Россию заражённых персиков, нектаринов и слив. Об этом сообщает 20 сентября пресс-служба ведомства.

Персики

«В ходе переговоров российское ведомство сообщило о своей обеспокоенности в связи с выявлением карантинного для ЕАЭС объекта — бурой монилиозной гнили — в персиках, нектаринах и сливах, ввозимых в РФ из Сербии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нотификации по всем фактам обнаружений были направлены в адрес управления по защите растений министерства сельского, лесного и водного хозяйства Сербии.

Россельхознадзор также попросил провести официальное расследование причин заражения и принять корректирующие меры для соблюдения международных и российских фитосанитарных требований при поставках указанной продукции в Россию.

Сообщается, что сербская сторона пообещала в оперативном порядке направить все необходимые материалы, а также организовать более тщательный фитосанитарный контроль за экспортируемой в Россию фруктовой продукцией.