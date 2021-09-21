Брюссель, , 20:16 — REGNUM Министр регионального развития Болгария Захар Христов 21 сентября заявил, что Европейский союз выделит 30 миллионов евро на развитие пограничных районов Болгарии и Северной Македонии в течение ближайших семи лет.

Перспективы сотрудничества Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, часть средств будет получена болгарским министерством регионального развития и общественных дел в рамках программы пограничного сотрудничества.

Инвестиции будут вложены в развитие окружающей среды, экологического туризма и в поддержание конкурентоспособности пограничных регионов. Важнейшим проектом станет строительство КПП Клепало на границе муниципалитетов Струмьяни и Берово.

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