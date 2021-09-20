Саранск, 20 сентября, 2021, 22:41 — ИА Регнум. По итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах главы Мордовии побеждает действующий врио главы республики Артем Здунов («Единая Россия»). Его поддержали 78,26% от общего числа внесенных в списки избирателей, свидетельствуют данные портала ГАС выборы.

E-mordovia.ru Артём Здунов

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

Второе место занял депутат Госдумы Дмитрий Кузякин (КПРФ), набрав 11,48%, депутата Госсобрания республики Евгения Тюрина (ЛДПР) поддержали 6,21% участников голосования, пенсионер Александр Лемкин (Партия пенсионеров) получил 2,64%.

Явка в ходе трёхдневного голосования составила 64,37%.

Как сообщало ИА REGNUM, прямые выборы главы Мордовии 10 сентября 2017 года в республике проходили впервые с 2003 года. Явка избирателей составила почти 82%, в ряде районов показатель активности избирателей превышал 90%. Сокрушительную победу одержал Владимир Волков от «Единой России», набрав 89,19%. Он возглавлял регион с 10 мая 2012 года, срок полномочий истекал 14 мая 2017 года, Волков был назначен врио главы региона.

В ноябре 2020 года предыдущий руководитель попросил президента России Владимира Путина об отставке. Здунов был назначен на пост исполняющего обязанности главы республики 18 ноября 2020 года. До этого он в течение почти трёх лет работал министром экономики Татарии, а также занимал пост премьер-министра Дагестана.