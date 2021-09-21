Приштина, , 02:48 — REGNUM В эфире косовской телепередачи Kojshia Show, что переводится как шоу сосед, в пятницу, 19 сентября, состоялись религиозные дебаты. В них приняли участие глава всемирной общины бекташей (независимое ответвление ислама) Баба Монди, Дон Микель Сопи — представитель католической церкви, и пастор Феми Цаколлы — протестант.

Николай Ге. Что есть истина? 1890

Отметим, что ни суитов, ни шиитов замечено не было, а бекташизм испытал сильное влияние христианства. Православных в эфире тоже не оказалось — возможно, их не пригласили, возможно, поскупились на переводчиков с сербского, а возможно, они бы и сами отказались вести дискуссию. Но вероятнее всего, их просто «забыли» — кстати, отметим, что на юге Албании до сих живут-поживают православные албанцы, которых, тем не менее, становится все меньше.

Беседа началась с риторического вопроса: «какая вера истинная?». Что примечательно, все собравшиеся постарались указать на общие моменты. Представители бекташей — без всякой иронии крайне миролюбивой исламской секты выступали в духе «каждый выбирает себе дорогу к Богу».

Католик отличился заявлением о том, что «Бог нужен не для нашей веры, а для того, чтобы мы служили друг другу».

Протестант, в свою очередь, заявил, что Бог (Перендия — женский род в албанском языке — ИА REGNUM) послал на землю Христа, а не какую-либо веру, но при этом подчеркнул важность поиска истины.

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