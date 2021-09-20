Москва, , 22:36 — REGNUM Украина и её граждане стали материалом в в руках архитекторов нового мирового порядка, которые пытаются заменить культуру суррогатом. Такое мнение высказал 20 сентября корреспонденту ИА REGNUM эксперт, лидер движения «Славянская гвардия» Владимир Рогов.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что в Запорожье выступили с инициативой переименовать площадь Маяковского в честь порноактёра Уильяма Глена Харольда Хэррингтона, мотивируя это возможной привлекательностью для туристов из США и стран ЕС.

«Стоит отметить, что Хэррингтон известен не просто как гей-порноактёр, но и как одна из основных фигур «Гачимучи» — интернет-субкультуры, основанной на сюжетах гей-порно 1990-х годов. Именно таким псевдокультурным суррогатом режим Порошенко-Зеленского пытается заменить запрещаемую им традиционную русскую культуру, без которой жители постукраинского пространства превращаются в этнографический материал», — заявил эксперт.

«Из этого материала архитекторы нового мирового порядка лепят всё, что пожелают. Именно поэтому жители постукраинского пространства, подконтрольного режиму Зеленского — мировые лидеры по донорству внутренних органов и суррогатному материнству, а Украина — основной поставщик дешёвой рабочей силы не только на польские фермы, но и в бордели всей Европы, Турции и Ближнего Востока», — подчеркнул Рогов.

В минувшие выходные в столице Украины — Киеве и других крупнейших городах страны прошли гей-парады, напомнил Рогов. «Парады обычно проводят победители», — сыронизировал политолог.

Ранее эксперт, комментируя инцидент в полтавской школе, уже отмечал, что агрессивная пропаганда ЛГБТ-сообщества и феминизма приводит украинскую молодёжь к потере жизненных ориентиров и формирует агрессивное поведение.

Напомним, что в Запорожье выступили с инициативой переименовать площадь Маяковского в честь актёра Уильяма Глена Харольда Хэррингтона, мотивируя это возможностью привлечь туристов из США и стран ЕС.