Москва, 20 сентября, 2021, 22:36 — ИА Регнум. Украина и её граждане стали материалом в руках архитекторов нового мирового порядка, которые пытаются заменить культуру суррогатом. Такое мнение высказал 20 сентября корреспонденту ИА REGNUM эксперт, лидер движения «Славянская гвардия» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Напомним, что в Запорожье выступили с инициативой переименовать площадь Маяковского в честь порноактёра Уильяма Глена Харольда Хэррингтона, мотивируя это возможной привлекательностью для туристов из США и стран ЕС.

«Стоит отметить, что Хэррингтон известен не просто как гей-порноактёр, но и как одна из основных фигур «Гачимучи» — интернет-субкультуры, основанной на сюжетах гей-порно 1990-х годов. Именно таким псевдокультурным суррогатом режим Порошенко-Зеленского пытается заменить запрещаемую им традиционную русскую культуру, без которой жители постукраинского пространства превращаются в этнографический материал», — заявил эксперт.

«Из этого материала архитекторы нового мирового порядка лепят всё, что пожелают. Именно поэтому жители постукраинского пространства, подконтрольного режиму Зеленского, — мировые лидеры по донорству внутренних органов и суррогатному материнству, а Украина — основной поставщик дешёвой рабочей силы не только на польские фермы, но и в бордели всей Европы, Турции и Ближнего Востока», — подчеркнул Рогов.

В минувшие выходные в столице Украины — Киеве и других крупнейших городах страны прошли гей-парады, напомнил Рогов. «Парады обычно проводят победители», — сыронизировал политолог.

Ранее эксперт, комментируя инцидент в полтавской школе, уже отмечал, что агрессивная пропаганда ЛГБТ-сообщества и феминизма приводит украинскую молодёжь к потере жизненных ориентиров и формирует агрессивное поведение.

Напомним, что в Запорожье выступили с инициативой переименовать площадь Маяковского в честь актёра Уильяма Глена Харольда Хэррингтона, мотивируя это возможностью привлечь туристов из США и стран ЕС.