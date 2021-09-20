Анкара, , 22:32 — REGNUM Турция не считает легитимными состоявшиеся в Крыму выборы в Государственную думу России, сообщает 20 сентября пресс-служба турецкого МИД.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом отмечено, что Анкара поддерживает «территориальную целостность Украины и считает незаконным присоединение Крыма».

«Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и считает незаконным присоединение Крыма. На этом фоне прошедшие 17−19 сентября 2021 года выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Турции», — указано в тексте заявления турецкого МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 17, 18 и 19 сентября во всех регионах и субъектах Российской Федерации прошло голосование на выборах в Госдуму РФ восьмого созыва.

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